За сутки произошло 29 боевых столкновений.

Силы обороны Украины сдерживают и отражают атаки российских захватчиков на фронте, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 29 боевых столкновений", - говорится в сводке.

Война в Украине - ситуация на самых горячих направлениях 17 июля

Как сообщает Генштаб, ситуация на фронте следующая:

Видео дня

на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области;

направлении украинские воины стойко держат оборону; артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск и Кисловка Харьковской области; на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее дубравы Луганской области; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области;

направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе западнее дубравы Луганской области; артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области; на Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области;

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии украинские защитники успешно отбили атаки противника в районах Богдановки и Веселого Донецкой области; от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Плещеевка и Ступочки Донецкой области; на Авдеевском направлении под огнем вражеской авиации украинские защитники отбили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка; враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области;

направлении под огнем вражеской авиации украинские защитники отбили все атаки оккупантов в районе города Авдеевка; враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Авдеевка, Водяное, Первомайское, Нетайлово и Карловка Донецкой области; на Марьинском направлении Силы обороны успешно продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка и возле Красногоровки Донецкой области; противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Острое, Победа и Георгиевка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершили артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди них Свободное Поле, Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Верхняя Терса, Преображенка Запорожской области; Дудчане, Веселое, Львове, Садовое Херсонской области и город Херсон. Под огонь попал и Очаков Николаевской области.

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, российские захватчики собрали на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч солдат.

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты перешли в наступление на Купянском направлении.