Выбранная тактика позволяет захватчикам крайне медленное двигаться вперед, отметил эксперт.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и российский захватчики на части востока нашей страны используют жесткую тактику.

Бои на Донбассе прокомментировал бывший министр обороны Украины, руководитель Центра оборонных стратегий Андрей Загороднюк, пишет Telegraph. "Ситуация такова: россияне выбрали жестокую тактику, очень похожую на ту, которую они использовали в Бахмуте - они отправляют много людей, теряют много людей, в то же время выигрывая несколько метров и пару улиц в некоторых селах и так далее", - сказал эксперт.

Экс-чиновник добавил, что это крайне медленное движение, но оно есть. "Мы работаем над этим - я не могу сказать вам точно, что произойдет, но мы пытаемся получить некоторые возможности, чтобы предотвратить это в долгосрочной перспективе", - поделился собеседник.

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Россияне уже длительное время пытаются продвигаться вперед на части востока нашей страны, в том числе в Донецкой области. По сведениям аналитиков DeepState, захватчикам недавно удалось оккупировать несколько населенных пунктов, в частности, село Песчаное и Волчье.

Россия несет огромные потери в живой силе и технике на нашей земле. Общие потери РФ на 28 июля 2024 года таковы - уничтожены приблизительно 574 690 противников и, в том числе 16095 боевых бронированных машин и 8344 танка.

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