Один из кадыровцев на временно оккупированной территории сообщил, что их войска возвращаются обратно домой в Чечню.

Кадыровские войска покидают блокпосты на временно оккупированной территории Херсонской области. Их полностью заменяют россияне.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники. Кроме того, стало известно, что на левобережье Херсонщины кадыровцы устроили разборки с дагестанцами. Эти конфликты завершились драками.

Как утверждает источник, один из кадыровцев на временно оккупированной территории сообщил, что их войска возвращаются обратно домой в Чечню. Поэтому на блокпостах теперь стоят россияне.

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Относительно конфликтов с дагестанцами, собеседник издания отметил, что это произошло в Каланчаке. Причиной, очевидно, стал конфликт между Рамзаном Кадыровым и сенатором от Дагестана, миллиардером Сулейманом Керимовым.

Последние новости о кадыровцах

Как сообщал УНИАН, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что не планирует спасать чеченцев, которые добровольно сдались в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Он заявил, что добровольно сдавшиеся в плен военные - не мужчины. Алаудинов отметил, что он не имеет в виду бойцов, которые сдались в плен, будучи тяжело ранеными или контуженными; таких военных он готов вытащить.

Впрочем, во время обмена пленными 18 октября, Украина отдала РФ бойца из спецподразделения "Ахмат" Акрамана Масхабова. Сам кадыровец рассказывал, что он из Грозного и был мобилизован за три месяца до попадания в плен, но фото в его соцсетях свидетельствуют, что в армию он попал минимум в июле 2023 года.

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