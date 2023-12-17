Наибольшие потери оккупантов в технике и живой силе пришлись на первый месяц авдеевской операции, начавшейся в начале октября.

Российская армия потеряла по меньшей мере 211 единиц бронетехники, безуспешно пытаясь окружить и отрезать украинский гарнизон в Авдеевке.

Украинская аналитическая группа Frontelligence Insight изучила спутниковые снимки и проверила все 211 разбитых и брошенных транспортных средств. "Эти данные совпадают с оценкой американской разведки, которая пришла к выводу, что россияне потеряли 220 транспортных средств в районе Авдеевки, а также 13 тыс. человек", - пишет Forbes.

Издание отмечает, что наибольшие потери оккупантов пришлись на первый месяц авдеевской операции, начавшейся в начале октября. Через несколько недель отчаявшиеся российские командиры изменили тактику и отправили пехоту.

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Потери техники в районе Авдеевки "превосходят потери россиян в любом другом отдельном сражении, что делает это самым разрушительным для российских войск с точки зрения потерь техники", - прокомментировали в Frontelligence.

По данным Frontelligence, потеря не менее 211 транспортных средств и 13 тыс. солдат убитыми и ранеными равноценна "полному уничтожению пяти батальонов". "Это представляет собой значительные потери как в технике, так и в персонале, учитывая достигнутые результаты", - пишет издание.

"После тяжелых потерь остается неясным, смогут ли россияне использовать свой успех, даже если Авдеевка в конечном итоге будет ими оккупирована", - заключили в Frontelligence. Там отметили, что чтобы выйти на оперативный простор и продвинуться дальше, им потребуются боеспособные войска, состоящие из нескольких бригад, но Кремлю становится все труднее оснащать новые бригады по мере того, как его потери растут.

Ситуация в районе Авдеевки

Под Авдеевку идут ожесточенные бои. Аналитики Института изучения войны отметили, что оккупанты продвигаются вперед возле Авдеевки. В частности, войска РФ немного продвинулись южнее железнодорожной линии, которая проходит северо-западнее Степового.

Кроме того, сегодня стало известно, что президент РФ Владимир Путин приказал армии захватить Авдеевку в Донецкой области до конца года. В Кремле хотят "начать год с побед на фронте".

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