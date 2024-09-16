Хотя риск запуска ядерного оружия существует, он остается далеким, отметил Марк Чемпион.

Управление эскалацией является новым умиротворением, эквивалентным печально известному Мюнхенскому соглашению тогдашнего премьер-министра Великобритании Невилла Чемберлена с Адольфом Гитлером. Путину слишком часто позволяют заниматься публичным управлением, определяя, что является эскалацией, а что нет. Примером того, как это работает, является, текущие дискуссии об использовании иранских и натовских ракет. Об этом в своей колонке пишет Марк Чемпион, обозреватель Bloomberg Opinion, который ранее вохглавлял стамбульское бюро Wall Street Journal.

"Чтобы помочь Украине остановить вторжение Путина, не споткнувшись о ядерный Армагеддон, необходимо управление эскалацией. Просто очень трудно сделать это правильно", - отметил он.

Автор напомнил, как на днях Путин заявил, что НАТО будет напрямую воевать с Россией, если позволит использовать американские и европейские ракеты большой дальности против целей на российской территории. По его словам, подтолкнуть США к соответствующему решению может передача России иранских баллистических ракет Fath-360.

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"Первое, что следует отметить, это то, что Путин говорил своей стране, что она находится в состоянии войны с НАТО в течение многих месяцев. Другое заключается в том, что, хотя риск запуска им ядерного оружия существует, он остается далеким. Ядерный удар принесет России мало выгод и серьезные последствия. То, как используются несколько сотен средне-дальних, пусть и сложных, обычных ракет, не меняет этих основных расчетов риска и выгоды", - отметил Марк Чемпион.

Он уверен, что Storm Shadows позволили бы украинским силам поражать цели в России гораздо быстрее, но этих британских крылатых ракет слишком мало, чтобы изменить ход войны настолько, чтобы Путин пошел на "настоящую войну" с НАТО. Не произойдет этого, даже если США также снимут ограничения на использование Украиной своих ракет ATACMS, считает обозреватель.

Он добавил, что иранские Fath-360 также не особо повлияют на поле боя.

"Каждая новая ракета, которую получает Россия, - плохая новость для Украины. Но единственное настоящее "обострение" здесь заключается в том, что часть дальнобойной управляемой артиллерии, используемой Россией, теперь будет производиться в Иране. То же самое можно сказать и об использовании Украиной ракет, произведенных НАТО. Но это не повод считать, что западный альянс внезапно вступил в прямую войну с Россией, как и Киев не находится в прямой войне с Ираном", - отметил Чемпион.

Напомним, Европейский Союз получил проверенную информацию о том, что Иран предоставил России баллистические ракеты.

Как заявлял военный эксперт Александр Мусиенко, решение о поставках иранских баллистических ракет России было принято в августе. Он также отмечал, что речь идет о передаче именно баллистических ракет малого радиуса действия Fateh.

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