На Херсонщине стало находиться меньше подразделений вроде "Шторм Z", зато появилось больше морских пехотинцев.

Украинские военные продолжают расширять плацдарм на левобережье Херсонской области. В то же время россияне подтянули резервы – там стало больше профессиональных российских военных.

Об этом рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире "24 канала". Она подчеркнула, что интенсивность штурмовых действий врага нестабильна, что связано в том числе и с раздором внутри российской армии.

В то же время Гуменюк отметила, что на Херсонщине стало находиться меньше подразделений вроде "Шторм Z", зато появилось больше морских пехотинцев.

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"Действительно, они подтянули оперативные резервы с использованием морской пехоты, а также десантно-штурмовых войск. Но при этом у них есть существенный морально-психологический диссонанс. (...) Мы констатируем волнообразный спад и подъем штурмовых действий. Они, как только аккумулируют усилия, повышают интенсивность штурмов до 9 – 10 за сутки. Как только у них возникает внутреннее недоразумение, снова происходит спад – 2 – 4 штурма", – пояснила пресс-секретарь ОК "Юг".

По ее словам, ситуация под контролем украинских защитников. Вражеские штурмы по большей части являются неудачными, а в районе плацдарма Сил обороны обустроена "полоса невозврата" из сожженной вражеской бронетехники.

"Переходя этот психологический рубеж, враг теряет уверенность в собственных действиях", – констатировала Гуменюк.

Война в Украине: важные новости

На фронте российские захватчики пытались прорвать украинскую оборону на нескольких направлениях – в частности, Купянском и в районе Работино на юге. В целом в течение суток на передовой произошло 49 боевых столкновений, сообщили в Генштабе.

Кроме того, российские оккупанты значительно увеличили корабельную группировку в Черном море. В Силах обороны юга рассказали, что сейчас там до 13 кораблей противника, среди которых 5 больших десантных кораблей и 1 надводный ракетоноситель.

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