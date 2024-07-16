Отмечается, что раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов в сутки, а сейчас - 45 тысяч.

Значительное преимущество России в использовании боеприпасов на войне против Украины снижается, пишет РБК-Украина со ссылкой на источник в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что если раньше россияне использовали около 70 тысяч боеприпасов в сутки, а Украина - 10 тысяч, то сейчас украинские защитники используют 15 тысяч, а РФ - 45 тысяч.

Также собеседник издания рассказал, что россияне используют около 1300 FPV-дронов за сутки, а украинские защитники запускают таких беспилотников больше.

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Напомним, как писали в Le Monde, способность оборонно-промышленного комплекса РФ восстанавливаться основательно встревожило НАТО.

"В течение долгого времени союзники Украины ставили под сомнение способность Москвы восстановить свой арсенал по мере того, как война продолжалась, и, в частности, производить высокоточные ракеты. В начале конфликта все указывали на слабость российского оборонно-промышленного комплекса и его зависимость от технологий и комплектующих, импортируемых из западных стран. Но сегодня его способность восстанавливаться становится все более удивительной и тревожной", - говорилось в статье.

До этого министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что Россия успешно восстановила свою военную экономику гораздо быстрее, чем ожидалось, и сейчас она производит гораздо больше артиллерийских боеприпасов, чем до начала большой войны в Украине.

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