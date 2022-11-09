По словам спикера Воздушных сил ВСУ Игната, российским самолетам не будет покоя в украинском небе.

Россия не сможет осуществить ковровые бомбардировки, поскольку для таких ударов авиация российских оккупантов должна залететь вглубь Украины. Украинская ПВО не позволяет вражеским самолетам проводить атаки бомбами свободного падения.

Как заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Воздушные силы сейчас находятся на другом уровне, по сравнению с началом российского вторжения.

"Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им не будет покоя", – подчеркнул он.

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По словам Игната, россияне бомбили Сирию снарядами весом 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. Таким образом российские оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.

"И они (российские самолеты – ред.) поднимались довольно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", – отметил Игнат.

Авиация РФ на войне в Украине

В начале войны Россия активно применяла авиацию для ударов по украинским городам. Известно, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 278 самолетов.

Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что из-за падения производства и больших потерь боевых самолетов Россия не сможет восстановить авиационные мощности в течение ближайших лет.

В то же время 8 октября 2022 года британская разведка заявила, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к таким же бомбардировкам, что и в Сирии.

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