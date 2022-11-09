Россия не сможет осуществить ковровые бомбардировки, поскольку для таких ударов авиация российских оккупантов должна залететь вглубь Украины. Украинская ПВО не позволяет вражеским самолетам проводить атаки бомбами свободного падения.
Как заявил в эфире национального телемарафона спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, Воздушные силы сейчас находятся на другом уровне, по сравнению с началом российского вторжения.
"Мы получаем западное вооружение, понемногу усиливаем советское ПВО современными системами. Поэтому в украинском небе им не будет покоя", – подчеркнул он.
По словам Игната, россияне бомбили Сирию снарядами весом 200-500 кг, которые сбрасывали с самолетов. Таким образом российские оккупанты атаковали Мариуполь и Изюм, где не было сопротивления противовоздушной обороны.
"И они (российские самолеты – ред.) поднимались довольно высоко, где переносные зенитные ракетные комплексы не могли их достать", – отметил Игнат.
Авиация РФ на войне в Украине
В начале войны Россия активно применяла авиацию для ударов по украинским городам. Известно, что с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла 278 самолетов.
Авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что из-за падения производства и больших потерь боевых самолетов Россия не сможет восстановить авиационные мощности в течение ближайших лет.
В то же время 8 октября 2022 года британская разведка заявила, что западные партнеры должны увеличить и ускорить поставки оружия и ПВО в Украину, потому что Россия прибегнет к таким же бомбардировкам, что и в Сирии.