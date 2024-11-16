Полковник британской армии в отставке, известный военный эксперт Глен Грант заявил, что Украина при президентстве Джо Байдена была второстепенным вопросом и так останется и во время возглавления Штатов Дональдом Трампом.
"У него есть более важные приоритеты в самой Америке - деньги, власть, собственная повестка дня, чтобы стать, как бы это выразиться, пожизненным лидером Америки. Он уже заявлял, что других выборов в США не будет. Подождем увидим, как он попытается воплотить это в жизнь", - сказал Грант в эфире "Эспрессо".
По словам полковника, любые изменения в США будут влиять на Украину, тогда как американцы сосредоточатся на внутренних проблемах и не захотят тратить деньги на дела других стран. По мнению эксперта, наибольшей угрозой является то, что Штаты могут вернуться к политике изоляционизма как во времена Второй Мировой войны. Тогда внимание было сосредоточено исключительно на внутренних делах, за исключением, возможно, Китая.
"Безусловно, это будет иметь последствия не только для США, но и для Европы и всех союзников, которые могут понадобиться Соединенным Штатам в случае войны с Китаем, в случае если такая война станет неизбежной. Все больше похоже на то, что Китай готовится к войне, ведь он поддерживает Россию, не сдерживает Северную Корею, которая также поддерживает Россию, и, безусловно, не влияет на Иран, который действует в том же направлении. Поэтому, считаю, что нас ожидают тяжелые времена. А что касается Трампа, то думаю, многие его планы и мечты будут разрушены в ближайшие месяцы под влиянием непредсказуемых обстоятельств. Именно эти обстоятельства в конце концов возьмут верх и заставят его правительство столкнуться с реальностью мира, а не только с ограниченной реальностью американской политики", - подытожил полковник.
Война в Украине - влияние Трампа
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что после прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил о "хорошей атмосфере" в разговорах с Трампом.
Канцлер Германии Олаф Шольц добавил, что у Трампа "более утонченная" позиция по Украине, чем ему приписывают.