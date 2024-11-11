В ночь на 11 ноября россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС, которые являются носителями крылатых ракет. А также МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал". По данным мониторинговых групп, бомбардировщик долетели до пусковых рубежей и даже осуществили пусковые маневры. Однако ракеты запущены не были. Впоследствии Ту-95МС и МиГ-31К вернулись на аэродромы.

Первое, что надо сказать относительно сегодняшней активности России - это то, что Москва, очевидно, серьезно готовилась к тому, чтобы активизировать работу своей авиации. Они проводили учебные полеты, поддерживали свою авиацию постоянно снаряженную. То есть, на сегодняшний день можно констатировать определенные подготовительные действия и мероприятия, которые враг проводил в этом направлении.

Очевидно, одним из оснований таких маневров, с военной точки зрения, может быть масштабное проведение потенциальной атаки, и проверка и разведка систем украинских систем ПВО. То есть, сначала проводится такая "проверка", чтобы в следующий раз провести масштабную и, по мнению врага, удачную воздушную атаку по Украине.

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Вторая причина такого вылета - это демонстрация сил и возможностей.

Мол, у России есть возможности для того, чтобы нанести удары по украинской энергетике, и, опять же, эскалировать эту ситуацию. Не исключено, что речь идет об ударах по подстанциям, которые обслуживают украинские ядерные объекты - это может стать еще одним демонстрационным шагом.

Третья причина - конечно, военно-политическая. Состоялся (как накануне сообщали несколько западных СМИ) или не состоялся (как об этом сообщила российская сторона) телефонный разговор между Трампом и Путиным, "тренировка" масштабной ракетной атаки может быть сигналом того, что Российская Федерация имеет возможности и мощности для этого. Таким образом, Западу, мол, нужно учитывать российские условия во время любых переговоров.

Однако риски того, что враг может осуществить такой масштабный обстрел - действительно есть. Для того, чтобы окончательно закрыть этот вопрос, должно пройти немного времени. Наконец, мы увидим, готовит ли Россия повторный вылет с боевыми ракетами, как это будет и, фактически, вообще это произойдет. При этом, не исключено, что Россия может осуществить еще один масштабный вылет в течение этой недели, только уже с реальными боевыми пусками.

Напомню, с прошлого ракетного удара России прошел не один месяц.

С военной точки зрения, РФ все это время накапливала ракеты и готовила свою стратегическую авиацию. Она постоянно поддерживает ее в состоянии такой боевой готовности, чтобы иметь возможность провести 3-4 массированных атаки с применением значительного количества различных видов и типов ракет. На сегодняшний день у них все для этого готово.

В итоге, мы не можем знать, чем руководствуется Россия, не применяя эти ракеты прямо сейчас. Или это шаг к возможным переговорам, или подготовка к обстрелу - покажет время. Но факт в том, что россияне провели имитационные пуски. Поэтому ни в коем случае нельзя исключать, что это была подготовка к реальным.

Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований