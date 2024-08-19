Вряд ли Курская операция имела целью выманить россиян с этого направления, считает боец.

Россияне не планируют снимать свои войска с Покровского направления ради защиты Курской области. Об этом заявил пресс-офицер 14-й бригады НГУ Николай Коваль в комментарии "Радио Свобода".

"Скажу честно и откровенно: они не собираются отсюда, с этого направления забирать и перебрасывать свои войска. Покровское направление продолжает быть самым горячим из-за того, что живая сила противника постоянно проводит штурмы. И несмотря на потери, несмотря на то, что мы все делаем для того, чтобы враг не продвинулся и не прорвал линию обороны нашу. Враг, его очень много, и он все лезет и лезет", - говорит военный.

Вместе с тем Коваль считает "ошибочным мнением" предположение о том, что украинское командование начало Курскую операцию для того, чтобы выманить российские резервы с линии фронта на Донбассе.

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"Не для этого то делалось, я так считаю. Пусть ребята [в Курской области] делают свою работу и пополняют обменный фонд, а мы здесь [под Покровском] делаем свою работу. И мы сейчас на Покровском направлении не переключаемся на другое направление, не думаем, что там будет в Курской области", - пояснил спикер 14-й бригады.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, успехи, о которых Украина объявила в своем двухнедельном вторжении в Россию, не остановили постоянное продвижение московских войск на Донбассе, угрожая ключевому логистическому центру в городе Покровск. В понедельник власти города были вынуждены призвать жителей к немедленной эвакуации.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ достигают поставленных целей в рамках операции в Курской области России. В чем именно заключаются эти цели, он не раскрыл, но похвастался очередным пополнением обменного фонда.

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