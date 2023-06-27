Силы обороны Украины, включая пограничников, имеют успехи на Донбассе.

Украинские бойцы продвигаются на Бахмутском направлении, успешно уничтожая российскую пехоту. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Украинские военные, в частности, пограничные подразделения, продвигаются вперед в районе Бахмута. По словам бойцов, основная задача сейчас – обезвредить наибольшее количество вражеской пехоты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для истребления российских захватчиков украинские бойцы активно применяют самые разные средства – автоматические гранатометы, станковые гранатометы и минометы. Не обходится и без сброса гранат с беспилотников.

"Аэроразведчики ГПСУ оперативно корректируют удары и отслеживают действия противника. Часть русских военных не выдерживает давления и добровольно сдается в плен", – отмечают в погранслужбе.

Ситуация на фронте – последние новости

Британская разведка подтвердила продвижение украинской армии за старую линию разграничения под Красногоровкой и занятие позиций, которые россияне удерживали с 2014 года. Британцы считают, что оккупанты испытывают перенапряжение сил и потому не могут удерживать линию фронта.

В то же время Генштаб ВСУ сообщает, что украинские войска продвигаются не только в районе Донецка, но также и на других направлениях. В частности отмечены успехи вблизи Орехово-Васильевки, Ивановского, Курдюмовки на Бахмутском фронте и возле Новодаровки, Приютного, Новоданиловки и Работино на юге.

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