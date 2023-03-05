Вражеская пехота не преодолела зону огневого поражения.

Пограничники отбили попытку штурма российских оккупантов на востоке.

"Луганщина. Пограничники-минометчики выиграли дуэль у минометного расчета оккупантов. Аэроразведка определила координаты позиции противника, откуда те обстреливали защитников. В результате – уничтожен миномет с четыре захватчиками", - говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

В Бахмуте, как отмечается, пограничники отразили попытку штурма: вражеская пехота не преодолела зону огневого поражения. Потери оккупантов доразведываются.

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Также в ГПСУ проинформировали, что опорные пункты пограничных подразделений активно обстреливала арта противника. Кроме того, по рубежу защитников был нанесен авиаудар.

Ситуация на фронте - последняя информация

Украинская авиация 5 марта нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск. при этом россияне нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Основные усилия захватчики сосредотачивают на наступлении на пяти направлениях - Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском.

По словам представителя объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Алексея Дмитрашковского, враг пытается найти "щель" между Марьинкой и Авдеевкой.

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