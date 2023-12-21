Самые тяжелые бои за сутки велись на двух направлениях. Именно там больше всего атаковал враг.

За сутки произошло 99 боевых столкновений. В частности, на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага, где противник пытался прорвать оборону ВСУ.

Как говорится в сводке Генштаба, на Лиманском направлении нашими защитниками отражено 13 атак оккупантов вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области. На Бахмутском направлении ВСУ отбили 7 атак противника возле Богдановки, Клещиевки и Андреевки.

А на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши военные стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского.

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На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки, где нашими защитниками отбито 10 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботино.

С тем, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил более 30 безуспешных штурмовых действий. Получил отпор и с потерями отступил. "Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты активизировались на востоке Украины. Вражеское наступление происходит по всей линии фронта, в то же время предпосылок для вывода украинских сил из Авдеевки пока нет.

Украинские защитники уничтожили три РСЗО"Ураган", которыми россияне обстреляли Херсон 19 декабря. По словам пресс-секретаря Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, военные стараются максимально уничтожать вражеский технический потенциал.

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