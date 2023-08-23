Там отметили, что если ВСУ не добьются успеха, то последствия коснутся не только Украины, но и Европы и всего мира.

Контрнаступательные действия ВСУ продолжаются и битва еще не закончена, по этой причине делать какие-либо выводы в настоящее время неуместно.

Такое мнение высказал спикер Пентагона генерал Патрик Райдер. Он отметил, что по всей линии фронта идут бои и украинские военные "совершают определенное движение вперед".

"Мы с самого начала говорили, что это будет очень тяжелая операция и тяжелая борьба. Это марафон, а не спринт. Так что не должно быть никаких иллюзий по этому факту", - подчеркнул Райдер.

Он отметил, что если ВСУ не добьются успеха, то последствия коснутся не только Украины, но и Европы и всего мира.

"Бой очень динамичен, изменчив и непредсказуем, и каждый изучающий историю знает, что битва не закончена, пока она не завершится. Так что я не собираюсь подводить итоги в середине боя. Это было бы неуместно. Что мы собираемся делать, так это продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно", - подчеркнул Райдер.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ, начавшееся в начале лета не идет такими темпами, как хотелось бы и на это существуют веские причины. Несмотря на голоса критиков, партнеры Украины отмечают, что контрнаступление - это тяжелая операция.

22 августа в США заявили, что не верят, что война в Украине зашла в тупик. Украина продолжает освобождать земли "на методической, системной основе", заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

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