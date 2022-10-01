Палата №6: откуда на Россию готовилось нападение

Украинцам не нужно было доказывать никчемность проводимых Россией фейковых референдумов на временно оккупированных территориях Украины еще с 2014 года. В 2022-м цену кремлевским "плебисцитам" узнал весь мир. Это знание должно было закрепить выступление российского диктатора Владимира Путина – спич клинического шизофреника, грозящего миру ядерным оружием.

Ползучая аннексия Украины, которую Российская Федерация проводит с 2014 года, уже несколько раз сопровождалась проведением фейковых референдумов. Еще с момента захвата Крыма РФ доказывает всему миру (и до февраля 2022 года небезуспешно), что "народ" полуострова и псевдореспублик на части украинского Донбасса (не население, а именно народ, это не описка) – не украинцы вовсе. Люди, мол, сами захотели отделиться от "киевского режима", о чем и свидетельствуют результаты "плебисцита".

Теперь в имперских хотелках Путина к "народу" части Донбасса и Крыма прибавился "народ" части Запорожской и части Херсонской областей. Если наглядно, это, примерно, как "народ" Курского вокзала города Москва вдруг решил сделаться отдельным государством и присоединился к Латвии, Литве, или (а вдруг) Казахстану. Почему бы и нет?

Приводить цитаты и анализировать весь спич главного российского шизофреника, особого смысла нет. Но из речи больного (в прямом и переносном смысле) старика можно сделать несколько выводов.

Во-первых, Владимир Путин в пафосном угаре объявил войну Западу.

"Война становится тотальной. Путин фактически объявил войну Западу. Припомнил все, начиная с 17 века", - отметил политолог-международник Максим Яли.

Однако на дворе не 2014, а 2022 год, поэтому Запад, по его мнению, уже не будет убеждать Киев не реагировать.

С таким мнением согласен и эксперт по политическим вопросам Украинского института будущего Игорь Попов: "В своем выступлении Путин объявил тотальную войну против Запада и назвал новые ее цели - противодействие ценностям западного общества и излом существующего миропорядка. Запад объявлен символическим соперником России, однако, кроме критики Запада альтернативных предложений по развитию цивилизации объявлено не было".

Во-вторых, выставляя условие для переговоров – признание аннексии, Кремль окончательно закрыл возможность договориться.

"Путин объявил, что признание аннексии становится условием для любых переговоров с Украиной или Западом. Ни одно из государств мира Россию в аннексии чужих территорий и войне против Запада не поддерживает. Соответственно Российская Федерация добровольно выходит из переговоров и входит в режим полной изоляции. Это неизбежно приведет к дальнейшему развалу экономики, росту социальной напряженности и приближению социально-политических преобразований", - считает Игорь Попов.

Ситуацию, когда президент РФ пугает Запад эскалацией войны и возможность использования ядерного оружия, а параллельно предлагает начать переговоры, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко называет "циничной и шизофреничной".

"Решение РФ об аннексии четырех украинских регионов уничтожает остатки возможностей для политического урегулирования военного конфликта", - считает он.

Собственно, президент Украины Владимир Зеленский уже ответил на нелогичные "предложения" кремлевского старца: отметил, что Украина много раз предлагала России договориться на равных, честных, достойных и справедливых условиях, но эти шаги навстречу были напрасны.

"Очевидно, что с этим российским президентом договориться невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но с другим президентом", - сказал Зеленский в видеообращении 30 сентября.

Впрочем, появления нового руководителя РФ, возможно, нам еще придется подождать. Не зря же Владимир Путин повязал круговой порукой ответственности за войну в Украине, все военные преступления и жертвы, всю российскую элиту. То есть, революции в Кремле пока не случится. А бунтов стоит ожидать на периферии.

Причем вряд ли их причиной станет понимание, что российская верхушка сама дает добро на проведение "референдумов о независимости". И должна быть последовательной. Особенно, учитывая, что независимая Ичкерия и Татарстан – это не фейковые "ДНР" и "ЛНР".

Скорее, бунтов можно ожидать от продолжения "частичной могилизации".

Предыдущее предположение связано с, в-третьих: из спича Владимира Путина четко следует, что жизнь россиян предназначена для ритуальной смерти для воплощения его мрачных фантазий.

"Россия планирует долгую войну на истощение на территории Украины. Мобилизация будет продолжена, жертвы планируют не учитывать, экономику перестраивают на нужды войны", - констатирует Игорь Попов.

Массовая мобилизация, по задумке Кремля, обязана привести к перелому боевых действий на фронте. А, поскольку это не удается, российская армия переходит к террору мирных жителей, ударам по гражданской инфраструктуре и шантажу ядерным оружием.

"В своей речи Владимир Путин снова упоминал ядерное оружие в контексте того, что прецедент его применения уже был в 1945 году", - напоминает политический эксперт.

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко убежден, что пространство для политического маневра для всех сильно сужается. "Нельзя терять время на обычные дипломатические игры и проволочки. На ядерный шантаж Путина надо отвечать. Отвечать быстро, весомо и решительно", - отмечает он.

Простыми словами, сейчас речь идет о том, что возможности для блефа, по сути, уже исчерпаны. Поэтому либо Путин наносит удар и получает ответ от мирового сообщества, либо настоящие геополитические игроки предпринимают превентивные меры для нейтрализации "нового Гитлера".

В первом случае хочется верить, что результат будет отличаться от планируемого в Кремле точно также, как "трехдневная спецоперация" с парадом российской армии в Киеве, от того позора, в который всего за полгода превратилась "вторая армия мира".

"Путин мобилизовал еще сотни тысяч военных, прибегает к безответственному бряцанию ядерным оружием, и теперь незаконно аннексировал больше украинской территории. Это все вместе является наиболее серьезным обострением со времени начала войны. Ничто из этого не показывает силу. Это показывает слабость. Это признание, что война не идет в соответствии с планом. И что Путин полностью провалился в своих стратегических целях", - обращает внимание генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Во втором случае, Украина свой шаг сделала – Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО: "Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто, мы уже доказали совместимость со стандартами Альянса. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Сегодня Украина подает заявку, чтобы сделать это де-юре. По процедуре в ускоренном порядке".

Конечно, о присоединении к Альянсу буквально завтра речь не идет.

"Заявка будет принята к рассмотрению – это уже удар по целям РФ в войне", - отмечает Игорь Попов.

"Но публичные и официальные гарантии безопасности Украине на случай ядерного удара России по нашей стране надо дать уже сейчас. Путина надо остановить пока не поздно. Он понимает только один язык – язык силы. В какой форме - НАТО, или отдельные страны НАТО, могут предоставить такие гарантии – это вопрос согласования. Но это надо сделать уже в ближайшее время, иначе завтра может быть поздно для всех", - добавляет Владимир Фесенко.

В любом случае, всему миру стоит помнить, как попытки "сохранить лицо" Владимиру Путину закончились "броском мангуста" Сейчас "мангуст" превратился в крысу в углу. Когда-то с ним на равных встречались президенты США и КНР, премьеры Великобритании. Сегодня Путин стоял рядом с Пушилиным и вспоминал боевика Мотороллу. Хозяин Кремля стал мелким и жалким. Но все еще может быть опасным.

Татьяна Урбанская