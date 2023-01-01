В Херсоне вражеские снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

За сутки российские оккупанты 40 раз обстреляли Херсонскую область, в результате ранены три человека.

"Российские оккупанты 40 раз обстреляли территорию области. Враг бил по мирным населенным пунктам области с артиллерии, РСЗО и минометов", - сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По словам Янушевича, Херсон вражеская армия атаковала 18 раз.

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В частности, снаряды попали в объект критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

"За прошедшие сутки из-за российских обстрелов ранены три человека. Среди раненых двое детей: 13-летний мальчик находится в тяжелом состоянии, 12-летняя девочка получила ранения средней степени тяжести", - рассказал председатель ОВА.

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Как писал УНИАН, в Никополе Днепропетровской области в результате вечернего и ночного обстрелов оккупантов ранен один человек, повреждены 13 жилых домов, ряд объектов инфраструктуры, линии электропередач.

В Киевской области в результате атаки России поврежден объект инфраструктуры, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.