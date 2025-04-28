Оккупанты очень боятся потерять полуостров, говорит Черняк.

Армия РФ продолжает усиливать свои позиции во временно оккупированном Крыму, поскольку оккупанты боятся потерять полуостров.

Такое заявление сделал в комментарии проекту "Крым.Реалии" представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк. Он отметил, что учитывая угрозу потери Крыма россияне увеличат количество личного состава на полуострове.

"Оккупанты очень боятся потерять Крым. Кроме того, что они пытаются всеми способами удержать территорию Херсонской области, основная их цель – это удержать Крым. Это сделать Крым для них безопасным. Сделать так, чтобы эту территорию не мог никто захватить. Поэтому они максимально будут насыщать ее войсками, они максимально будут насыщать ее боевой техникой", – подчеркнул Черняк.

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Война в Украине: ситуация вокруг Крыма

Несколько дней назад СМИ сообщали, что в рамках мирного соглашения между Украиной и РФ Соединенные Штаты предложат признать временно оккупированный Крым российским.

Высокая представительница ЕС Кая Каллас заявила, что этот подход является ошибочным. По ее словам, "тогда Россия однозначно получит то, что хочет". Она заверила, что Европейский Союз никогда не признает Крым российским.

В недавнем интервью журналу TIME президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил Украину в развязывании войны с Российской Федерацией. Он заявил, что Крым останется с Россией.

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