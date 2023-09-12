Вражеские группы были уничтожены украинскими защитниками.

В ночь на вторник, 12 сентября, российские оккупанты на катерах пытались штурмовать Херсон. Об этом заявил бывший заместитель городского головы Херсона Роман Головня.

"Сегодня поступала информация о вражеских катерах, которые пытались провести какую-то операцию. В результате ротации оккупационных войск на левобережье у врага появились отчаянные самоубийцы, которые на катерах решили штурмовать Херсон через реку Днепр. Эти группы были уничтожены нашими военными", – поделился он деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

Кроме того, по словам Головни, этой ночью на Херсонщине происходили активные артиллерийские дуэли. Силы обороны поразили огневые точки противника на левом берегу Днепра, после чего российская артиллерия на время "замолчала". Также был поражен вражеский полевой склад в районе оккупированных Олешек.

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Война в Украине: важные новости

Силы обороны сообщили, что россияне стянут на передовую резервы из глубины РФ. Враг стремится не допустить прорыва украинских войск на линии фронта. Отмечается, что оккупанты также увеличили интенсивность применения барражирующих боеприпасов "Ланцет", ударных дронов типа "Шахед", а также управляемых авиабомб.

Между тем украинские защитники имеют определенные успехи под Соледаром в Донецкой области. Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что Силы обороны уничтожили немало российской техники рядом с временно оккупированным населенным пунктом.

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