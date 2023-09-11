Враг продолжает активизироваться вдоль Левобережья Херсонщины, выискивает способы обеспечить себе более плотную оборону.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки уничтожили шесть катеров российских войск, которые попытались восстановить утраченные позиции из воды во время маневрирования среди островов вдоль оккупированного Левобережье Херсонщины.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире Радио Свобода.

По ее словам, враг продолжает активизироваться вдоль Левобережья Херсонщины, выискивает способы обеспечить себе более плотную оборону, в том числе с направления Днепра, из воды.

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"Но минус шесть лодок - это очень красноречивое, убедительное сведение, которое мы можем сейчас говорить за минувшие сутки. Так завершилась их попытка закрепиться на тех позициях, из которых предварительно были выбиты. Также мы продолжаем уничтожать и личный состав. И другую технику-пушки, минометы. Все то, чем они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенный ущерб как в материальном смысле, так и в физическом. Поскольку, к сожалению, есть пострадавшие за минувшие сутки в Херсонской области", - сказала Гуменюк.

Также, как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга, российские захватчики активизировались, они не прекращают атак на правый берег Херсонщины управляемыми авиабомбами, направляют БпЛА также направляют в район, где проходят учения "Си Бриз".

Роль российского флота в войне против Украины

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что оккупанты держат свои подводные лодки в бухтах, поскольку там для них более или менее безопасно.

Также он отметил, что сейчас основной задачей россиян является и оборона так называемого Керченского моста. Они сосредоточили в основном свои усилия именно на этом объекте, сейчас там находятся шесть кораблей пограничной службы и четыре катера.

Также, как проинформировал Плетенчук, в Азовском море оккупанты держат один корабль, а в акватории Черного моря - десять.

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