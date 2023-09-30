Там не назвали стран, которые уже заказали 155-мм снаряды.

Семь стран Евросоюза закупят боеприпасы для обеспечения Украины артиллерийскими снарядами и пополнения собственных истощенных запасов этих снарядов.

Как пишет агентство Reuters, схема была разработана в рамках плана стоимостью 2 млрд евро, запущенного в марте. Его цель - поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов и ракет в течение года. Издание отметило, что некоторые официальные лица и дипломаты скептически отнеслись к намеченной цели, однако эта инициатива стала серьезным шагом на пути усиления роли ЕС в оборонной и военной сфере.

"Семь государств-членов уже разместили заказы на 155-мм снаряды в рамках ускоренной процедуры EDA", – сказано в сообщении Европейского оборонного агентства (EDA).

Видео дня

При этом в EDA отказались назвать эти семь стран, заявив, что каждое правительство должно само объявить о своих заказах. В ответ на запрос Reuters Минобороны Литвы подтвердило, что оно входит в число этих стран.

EDA также отказалось назвать стоимость и количество заказов, сославшись на то, что эта информация является конфиденциальной. Однако в сообщении говорится, что речь идет как о поставках 155-мм артиллерийских снарядов, так и о поставках компонентов к ним.

В сообщении говорится, что эти снаряды используются в четырех "современных артиллерийских установках, произведенных в Европе... и наиболее часто используемые украинскими вооруженными силами", таких как французская CAESAR, польская Krab, немецкая PzH2000 и словацкая Zuzana C/2000.

В EDA также отметили, что "в ближайшие недели и месяцы могут появиться дополнительные заказы для пополнения национальных запасов".

Помощь ЕС Украине

ВСУ очень необходимы боеприпасы. Потребность в них особо заметна в ходе контрнаступления ВСУ. Страны ЕС всячески помогают Киеву преодолеть нехватку боеприпасов. Так, Франция заявила, что удвоит поставку Украине 155-мм снарядов – до 2 тыс. снарядов в месяц.

Вас также могут заинтересовать новости: