Как заявил на днях секретарь СНБО, в арсенале РФ осталось меньше 30% высокоточных ракет.

Российская армия еще летом начала вскрывать свой неприкосновенный запас ракетного вооружения.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У каждой страны, с адекватным командованием в армии есть понятие НЗ. Данное понятие используется при условии ведения боевых действий страной, которая является агрессором и которая нападет – наступает, но ситуация может резко измениться и ей придется защищаться. Для этих целей и существует НЗ, чтобы его использовать уже в обороне и не быть беззащитным", – отметил эксперт. Видео дня

"НЗ может быть в процентном соотношении, либо по количеству носителей – средств запуска. Например, у России 800 ракет Х-101. Если в процентном соотношении, то 10%, 15% и даже 20% могут быть неприкосновенными. По количеству носителей, например, у России 800 ракет П-800 "Оникс", которые используют БПРК "Бастион". При этом на вооружении российской армии стоят около 60 БПРК "Бастион", а это значит, что они должны быть обеспечены как минимум 120 ракетами П-800 "Оникс" в формате НЗ". – добавил Коваленко.

Сколько у России осталось ракет

По словам представителя главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, России минимум на три года хватит ракет для нанесения ударов по территории Украины. В частности, речь идет о ракетах С-300.

Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, в арсенале РФ осталось меньше 30% высокоточных ракет от того количества, которое было по состоянию на день вторжения в Украину.