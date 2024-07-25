Силы обороны успешно защищали и освобождали территорию, несмотря на все преимущества врага.

Российские войска начинают испытывать дефицит вооружений и живой силы. Это и помощь западных союзников позволят Вооруженным силам Украины со временем провести успешные контрнаступательные операции.

Об этом заявили аналитики Института изучения войны со ссылкой на интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского изданию The Guardian. В нем военный сказал, что за последние два года оккупанты за последние два с половиной года существенно увеличили свои человеческие и материальные ресурсы для войны.

Однако эксперты отмечают, что это не свидетельствует о внезапном увеличении присутствия военных РФ в Украине, а скорее отражает кадровый и материальный дефицит самой украинской армии.

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По словам Сырского, военное командование сосредоточено на решении проблем с поставками вооружений, чтобы защититься от затяжных наступлений противника. Он добавил, что ВСУ успешно проводят оборонительные операции, несмотря на материальное неравенство с противником.

Однако в ISW считают, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Россия не сможет наращивать количество личного состава и техники для боевых действий. Кроме того, страна-агрессор исчерпывает свои ограниченные запасы оружия времен СССР. Пока непонятно, сможет ли оборонная промышленность РФ производить достаточное количество техники, чтобы выдержать высокий уровень потерь даже при дальнейшей экономической мобилизации.

"Дальнейшая экономическая мобилизация, вероятно, будет крайне непопулярной среди россиян, которые в основном апатично относятся к войне, пока она не влияет на их повседневную жизнь, а изменение политики может ослабить внутреннюю поддержку войны", - считают аналитики.

По мнению экспертов, Кремлю все же придется дополнительно мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность. Однако заявления Сырского доказывают, что Силы обороны успешно защищали и освобождали территорию, несмотря на все преимущества врага.

"В ISW продолжают оценивать, что Силы обороны могут бороться за инициативу на поле боя и, в конце концов, создать условия для проведения как ограниченных, так и широкомасштабных контрнаступательных операций при условии своевременной и надлежащей помощи со стороны Запада в области безопасности", - подытожили в отчете Института изучения войны.

Контрнаступление ВСУ

В то же время аналитики Royal United Services Institute считают, что ВСУ пока не будут иметь возможностей для контрнаступления, поскольку кроме провала прошлогодней операции, есть еще и другие проблемы, а также альтернативные пути, которые ведут к победе.

При этом, как отметили в RUSI, пока идет накопление необходимых ресурсов для наступательных действий Украина использует стратегию нанесения максимальных потерь РФ, как на поле боя, так и в тылу.

В то же время президент Владимир Зеленский допускает, что "горячая фаза" войны может закончиться уже в этом году. По его словам, это возможно, если союзники Украины на Западе останутся сильными. Слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

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