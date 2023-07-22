В поселке, по которому били оккупанты, прогремело 14 взрывов.

Сегодня, 22 июля, российские террористы ударили из артиллерии по одному из поселков Краснопольской общины Сумской области. Всего было зафиксировано 14 взрывов.

Как сообщает Сумская областная военная администрация, удары враг нанес около 10 утра.

"Предварительно в результате обстрела один человек погиб и четыре получили ранения различной степени тяжести. Раненых доставили в медицинское учреждение", - рассказали в ОВА.

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Кроме того, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Ситуация на Сумщине - последние новости

Россияне едва ли не ежедневно наносят удары по приграничным общинам Сумской области. В частности, обстреливают мирные населенные пункты из минометов, артиллерии, беспилотников и другого оружия.

Да, этой ночью и утром враг совершил четыре обстрела приграничных общин. Пострадали Белопольская, Великописаревская, Середина-Будская и Шалыгинская общины. Оккупанты били из минометов, противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

По данным Генштаба ВСУ, в целом за прошедшие сутки россияне нанесли 16 ракетных, более 20 авиационных ударов и 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах Украины.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданских, в частности дети. Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты, уничтожено и повреждено более 70 гражданских жилых домов и другая инфраструктура.

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