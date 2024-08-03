Кроме того, по словам Прокудина, под удар дрона попали и три человека в Антоновке.

Вечером в субботу, 3 августа 2024 года, российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Среди пострадавших – 12-летний мальчик, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Час назад в Белозерке оккупанты сбросили боеприпас с БпЛА на 12-летнего мальчика, который находился на улице. Он получил взрывную травму и контузию, а также ранения ноги и живота. Его госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Прокудина, под удар дрона попали и три человека в Антоновке. Пострадали мужчины в возрасте 28, 39 и 41 год.

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"У пострадавших – взрывные травмы и многочисленные ранения. Когда на место происшествия прибыли медики оккупанты вновь нанесли удар, применив беспилотник. Поврежден автомобиль. Врачебная бригада не пострадала", – добавил глава ОВА.

Война в Украине: важные новости

Силы обороны Украины успешно поразили и затопили подводную лодку "Ростов-на-Дону" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Кроме того, были серьезно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Издание Business Insider писало, что Украина вытеснила флот РФ из Крыма, но вернуть полуостров будет сложно. Отмечалось, что кампания Сил обороны Украины заставила российские военные корабли уйти из Крыма на базы в портовых городах Феодосия на дальней стороне оккупированного полуострова и Новороссийск в России.

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