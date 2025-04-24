По словам Владислава Селезнева, на данном арсенале сосредотачивалась помощь России от стран-сателлитов.

Очевидно, уничтоженные снаряды на 51-м арсенале ГРАУ россияне планировали использовать во время летнего наступления. Такое мнение в эфире Украинского Радио высказал военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

"Последствия вторичной детонации свидетельствуют о том, что львиная часть этого арсенала была разрушена. Произошло разрушение одного из ключевых элементов обеспечения российской армии… Именно на 51-м арсенале ГРАУ сосредотачивалась помощь от стран-сателлитов. Речь идет о реактивных снарядах для пусковых установок 130-миллиметрового калибра. Враг, очевидно, планировал использовать эти снаряды во время летней наступательной кампании. Однако не сложилось благодаря эффективной работе украинских военных или партизан и разведчиков", - сказал он.

Эксперт добавил, что удар по данному арсеналу - это уникальная операция, поскольку обычно такие объекты чрезвычайно тщательно охраняются.

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Также он прокомментировал удар по цеху финальной сборки "шахедов" в "Алабуге":

"Прилет по этой инфраструктуре для нас крайне важен… Врагу понадобится больше времени на восстановление инфраструктуры, чтобы выйти на заявленные объемы изготовления дронов. Соответственно, нам будет немного легче. Путин силой оружия пытается взять под контроль те территории Украины, которые в соответствии с новой редакцией российской конституции включены в состав РФ".

Удар по 51-му арсеналу ГРАУ в России: что известно

Напомним, как писал УНИАН, 22 апреля во Владимирской области России прогремела серия громких взрывов. Позе появилась информация, что на 51-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Министерства обороны РФ сдетонировали боеприпасы.

По информации СНБО, на этом складе Россия хранила значительные запасы артиллерийских снарядов, ракет различного типа, включая "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпасы к комплексам Панцирь-С1, С-300, С-400, а также "Град", "Смерч", "Ураган".

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