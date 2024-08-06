Сейчас РФ теряет столько же людей, как и красная армия во времена Второй мировой.

Российские оккупанты в Донецкой области действуют по принципу, который российское командование считает наиболее эффективным, заявил в эфире телемарафона военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Что там, где они имели успех - там его и надо развивать. К сожалению, так случилось, что враг имел определенные успехи, начиная с Авдеевки, ценой огромных потерь. Российские войска сейчас теряют очень много сил - красная армия теряла столько, но доходила до Берлина и с помощью союзников свергла нацистский режим. А здесь Россия несет колоссальные потери и ведет боевые действия в селах Донбасса. Это тоже надо понимать", - сказал Мусиенко.

Он также объяснил, какие цели преследует РФ на двух ключевых направлениях Донецкой области.

Видео дня

"Почему они там концентрируются. Если посмотреть на Покровское направление и на Торецк. С Торецка они думают двигаться на Константиновку. На Покровском направлении, если враг не сможет продолжить наступление и их остановят - а я думаю, что их остановят. Есть условия и основания так об этом говорить. Тогда враг может пойти с южного фланга в сторону Константиновки. То есть в сторону группировки, которая может двигаться в районе Торецка. Это на сегодняшний день намерения врага", - пояснил Мусиенко.

Российско-украинская война: другие важные новости

Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери оккупантам. Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано более тысячи российских военных, а также сожжено десятки единиц вражеской техники.

Между тем Forbes сообщило, что Украина потеряла редкий шанс уничтожить десятки российских Су-34 из-за политики США. Сейчас же россияне вывели почти все свои Су-34 за пределы поражения АТАСМС.

Вас также могут заинтересовать новости: