Решение отходить принимали командиры низшего звена самостоятельно.

Прикрытия или организации отхода 72 ОМБр из Угледара не было, констатировал военный эксперт Олег Жданов, комментируя то, что в городе остались раненые украинские военные, которых не смогли эвакуировать при захвате оккупантами города.

"Там не было организации отхода, вот в чем проблема. Командиры низшего звена принимали решения на местах. Потому что они или погибли бы там вместе все, или надо было выводить хотя бы часть людей, для того, чтобы сохранить", - пояснил ситуацию Жданов.

Эксперт, ссылаясь на слова комбрига 72-й бригады, заметил, что шансов сохранить Угледар не было после прорыва флангов и полуокружения этого города.

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"А какая информация была в Генштабе и что они себе думали - тут вопрос к главкому. Главком и Генштаб отвечают за организацию боевых действий", - отметил Жданов.

Выход из Угледара

2 октября в ОСУВ "Хортица" сообщили, что ВСУ пришлось оставить Угледар из-за угрозы окружения.

На следующий день представитель 72-й Отдельной механизированной бригады имени "Черных Запорожцев" Арсений Прилипка, комментируя ситуацию сказал, что Угледар был под постоянным обстрелом, трудно было эвакуировать раненых, враг давил с флангов, но удалось отойти на подготовленные позиции.

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