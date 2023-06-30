Папа Римский неоднократно призывал положить конец войне в Украине / фото REUTERS

Папа Римский Франциск предупредил, что войне в Украине, похоже, не будет конца. К такому выводу понтифик пришел после того, как его посланник мира завершил трехдневные переговоры в Москве, пишет Reuters.

"Трагическая действительность этой войны, которая, кажется, не имеет конца, требует от всех общих творческих усилий, чтобы вообразить и проложить пути мира", - сказал Франциск религиозной делегации от Константинопольского Патриарха.

В последующем заявлении Ватикан сообщил, что посланник Папы, итальянский кардинал Маттео Дзуппи завершил свои консультации в Москве, где он встретился с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом.

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"(Визит был) направлен на выявление гуманитарных инициатив, которые могли бы открыть дорогу к миру", - говорится в заявлении.

В Ватикане добавили, что будут предприняты дальнейшие шаги в этом направлении, однако не сообщили деталей.

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Война в Украине - позиция Ватикана

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск неоднократно призывал положить конец российскому вторжению в Украину, которое разрушило украинские села и города, привело к гибели десятков тысяч людей и вынудило миллионы людей покинуть свои домов.

В мае стало известно, что Украина и Россия согласились принять спецпосланников Ватикана. Тогда же Папа Римский попросил Маттео Дзуппи стать его посланником мира. Дзуппи имеет отношение к сообществу Святого Эгидия, способствовавшему в 1992 году заключению соглашения, которое завершило гражданскую войну в Мозамбике.

В начале июня кардинал посетил Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

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