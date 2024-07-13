По его мнению, выбор Украиной внеблокового статуса был продиктован политической конъюнктурой.

Российское руководство не оставляет Украине другого выбора, кроме как стать частью Североатлантического альянса. Об этом Наталье Мосейчук заявил украинский политик и общественный деятель Александр Мороз.

"Должны быть гарантии, что на тебя не нападут и очевидно пятая статья статута НАТО это предусматривает. Я говорю об этом, как о варианте, который мы вынуждены реализовывать и учитывая необходимость это делать", - говорит украинский общественный деятель.

По мнению Мороза, приоритеты по окончанию войны давно определены.

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"Если мы откажемся от норм международного права, которые утвердила ООН, то тогда получится, что мы не отстаиваем Украину. Это будет перманентная ситуация, которая будет повторяться и дальше. В этом отношении план мира, который объявил президент, он по сути правильный", - считает политик.

Он посоветовал президенту выступить с идеей о созыве мирового совещания по вопросам безопасности, которое должно состояться после войны. При этом инициатива Украины в этом вопросе, по словам Мороза, должна быть на первом месте.

Мир в Украине - что говорят политики и СМИ

Ранее, напомним, венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что "шанс на мир" в Украине появится только после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В свою очередь, журналист Wall Street Journal Боян Панчевски рассказал, что Трамп не оставит Украину Путину. По данным обозревателя, Трамп выставит возможный ультиматум Путину относительно войны в Украине.

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