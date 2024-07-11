Трамп может предложить соглашение Путину, заявил журналист / фото REUTERS

Сообщения о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевски, передает BILD.

"У него (у Трампа - УНИАН) есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры", - сказал он.

Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать "критиками Путина", и они планируют оказать на него давление. Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме:

Видео дня

"Оно будет включать в себя такие вещи: "Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия".

Кроме того, по мнению журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки - такие, например, как "Газпромбанк" - от международных финансовых рынков, или же действовать против России военными средствами.

"Они (американские власти - УНИАН) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили Украине подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема", - добавил Панчевски.

Также он отметил, что украинские власти "постепенно осознают", что у Трампа, а не у Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Путиным.

"Мирный" план Трампа - заявление Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения войны

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если будут риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать".

Вас также могут заинтересовать новости: