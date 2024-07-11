По словам Бояна Панчевски, всех доверенных лиц Трампа можно назвать "критиками Путина".

Сообщения о том, что Дональд Трамп в случае своей победы на выборах просто оставит Украину Путину, совсем не похожи на правду, заявил журналист Wall Street Journal Боян Панчевски, передает BILD.

"У него (у Трампа - УНИАН) есть другие идеи о том, что делать в этой войне, как вести переговоры", - сказал он.

Панчевски заявил, что всех доверенных лиц Трампа, которые могут занять посты в его правительстве, можно назвать "критиками Путина", и они планируют оказать на него давление. Например, как предположил журналист, Трамп может предложить соглашение Путину в ультимативной форме:

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"Оно будет включать в себя такие вещи: "Если вы не заключите с нами сделку и не захотите справедливого мира в Украине, тогда мы поставим в Украину гораздо больше оружия".

Кроме того, по мнению журналиста, Трамп может полностью отрезать крупные российские банки - такие, например, как "Газпромбанк" - от международных финансовых рынков, или же действовать против России военными средствами.

"Они (американские власти - УНИАН) могут уничтожить Крымский мост в течение недели, а затем отрезать Крымский полуостров от России. Они могли бы сделать это, например, если бы поставили Украине подходящее оружие. Если вы хотите, чтобы мост исчез, это не проблема", - добавил Панчевски.

Также он отметил, что украинские власти "постепенно осознают", что у Трампа, а не у Байдена могут быть лучшие карты для переговоров с Путиным.

"Мирный" план Трампа - заявление Зеленского

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Трампа раскрыть планы быстрого прекращения войны:

"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам об этом сегодня… Если будут риски для независимости Украины, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать".

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