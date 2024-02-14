Если бы россияне были такими дураками, как о них часто рассказывают, Украина давно бы одержала победу в этой войне.

Россияне не так глупы, как хочется надеяться. Они учатся на ошибках и адаптируются к украинской тактике ведения боевых действий. Об этом заявил генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, известный военный обозреватель Мик Раян в интервью "Телеграфу".

"К сожалению, русские не так глупы, как мы все надеемся. Если бы были - уже бы проиграли. Но российские войска смогли немного научиться и адаптироваться", – говорит он.

Раян отметил, что Россия смогла адаптировать к реалиям войны свою стратегию пополнения армии солдатами благодаря официальной и скрытой мобилизации. Это обеспечило армии захватчиков достаточный человеческий ресурс.

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Также аналитик обращает внимание и на мобилизацию оборонной промышленности в России. По его словам, россияне поставили экономику на военные рельсы "задолго до Запада" и смогли приспособиться к санкциям.

"Итак, что нам с этим делать? Во-первых, Украина должна решить кадровую проблему, будь то путем мобилизации или призыва на военную службу – здесь решение за вами. Во-вторых, необходимо решить проблему нехватки боеприпасов, возможно, за счет увеличения производства артиллерии и других средств, таких как беспилотники FPV", - говорит Раян.

Также он высказал предположение, что Украина может прибегнуть к стратегическим ударам с целью деградации российского оборонно-промышленного комплекса.

Военный потенциал России

Как писал УНИАН, Россия декларирует бешеные темпы роста в оборонно-промышленном комплексе. В частности россияне утверждают, что по некоторым видам оружия объемы выпуска выросли в 10 раз. В частности они якобы значительно увеличили производство танков и боевых машин на их базе, легкобронированной техники, реактивных систем залпового огня и тому подобное.

Однако эксперты говорят, что россияне манипулируют терминологией, рассказывая о своих успехах. По словам военного обозревателя Александра Коваленко, например, россияне подают расконсервацию, модернизацию и ремонт старых танков как выпуск новой техники, что и позволяет им рассказывать о 6-кратном приросте производства.

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