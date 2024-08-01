По словам советника ОП, с помощью пропаганды власти РФ посеяли ненависть у россиян ко всему украинскому.

Война РФ против Украины началась единоличным решением российского диктатора Владимира Путина. Сейчас против украинцев воюет практически вся Российская Федерация. Об этом написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Формальное заседание российского Совбеза было нужно только для фиксации "коллективного преступления". Надежды, что российский народ немедленно выступит против, были смешными. Но надежды, что россияне со временем протрезвеют от человеческих и экономических потерь, также не оправдались. Абсолютно. Сегодня против Украины воюет практически вся Российская Федерация. Потери вместе с постоянным давлением пропаганды ожесточили население, зацементировали ненависть ко всему украинскому", - подчеркнул он.

По его словам, тех, кто против войны, заставили молчать или арестовали в тюрьму, однако агитация за войну с Украиной и НАТО распространяется, где только возможно.

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"Противников войны заставили замолчать, частично выжав их из страны, частично - сгноив в тюрьмах. Зато агитация за войну с Украиной, НАТО и всем окружающим миром теперь распространяется в РФ даже в музейных экскурсиях, из школьных учебников и театральных подмостков - конечно, и через все доступные телевизионные и интернет-каналы. Сомнений там ни у кого не осталось: "Россия ведет в Украине спровоцированную демократиями войну за выживание". Абсурдно? Да. Потому что имеем классическую геноцидную войну агрессора против другого суверенного государства. Агрессор - исключительно Россия. Но тем не менее...", - добавил Подоляк.

Советник главы ОП подчеркнул, что украинцы должны быть готовы к тому, что уничтожение их страны в будущем станет смыслом жизни для всех россиян.

"Сегодня в боях рождается не только новая украинская элита, но и новая... российская. Максимально мерзкая, людоедская и примитивная. А потому сложенную в окопах пропагандистскую мифологию о "защите Отечества" и "борьбе за многополярный мир" невозможно будет разрушить в течение жизни поколения, которое вызревало, рассматривая украинцев в прицел. Мы должны быть готовы к тому, что уничтожение Украины станет в будущем смыслом жизни для более чем ста миллионов россиян. И это должно определять наши нынешние действия. Просто подумайте обо всем этом...", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что армия РФ продвигается на 60 метров в сутки, при этом теряя большое количество техники и личного состава. По его словам, с 31 июля 2023 года, то есть за год, на Покровском направлении оккупанты продвинулись на 21 км.

"Что такое 21 км за год? Это среднестатистическое движение продвижения 60 метров в сутки. Вот их темпы. Время от времени они захватывают населенные пункты, села, а перед этим их полностью разрушают, превращая в руины КАБами, артиллерией. Другого варианта захвата населенного пункта у них нет. При этом враг несет огромные потери", - объяснил он.

Также западные СМИ сообщали, что первые истребители F-16 уже прибыли в Украину. Такую информацию прокомментировал и заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. По его словам, эти самолеты усилят позиции украинских войск.

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