За июль враг потерял в Украине более 35 тысяч личного состава и большое количество техники.

За год российские оккупанты на Покровском направлении продвинулись на 21 км, но при этом потеряли огромное количество личного состава и техники. Об этом сказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона.

Он отметил, что каждый месяц российские оккупационные войска теряют большое количество ресурса - человеческого и механизированного. По его словам, до конца 2024 года будет сохраняться такая тенденция, потому что необходимо максимально истощить вражеские войска. Эксперт отмечает, что поскольку наши войска находятся в обороне, то им приходится иногда оставлять свои позиции, чтобы отойти на более выгодные, откуда они могут наносить больше поражения вражеским подразделениям.

Коваленко сообщил, что с 31 июля 2023 года, то есть за год, на Покровском направлении оккупанты продвинулись на 21 км.

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"Что такое 21 км за год? Это среднестатистическое движение продвижения 60 метров в сутки. Вот их темпы. Время от времени они захватывают населенные пункты, села, а перед этим их полностью разрушают, превращая в руины КАБами, артиллерией. Другого варианта захвата населенного пункта у них нет. При этом враг несет огромные потери", - подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что за июль на фронте российские оккупанты имели высокий уровень потерь личного состава - 35680 человек. "Есть очень высокий показатель потерь ствольной артиллерии - 1520 единиц. Это абсолютный рекорд потери артиллерии, что свидетельствует о высоком уровне именно контрбатарейной борьбы, которую реализуют Силы обороны. Есть очень высокий показатель потери автомобильного транспорта - 2103 единицы. Это связано с тем, что россияне все меньше начинают использовать бронированную технику, а передвигаются на технике гражданского использования - "буханки", УАЗики, автозаки, гольф-кары и даже мотоциклы", - отметил Коваленко. При этом эксперт добавил, что врагу не хватает броневой техники. Кроме того, в июле враг потерял 265 единиц спецтехники, что является серьезным ударом по инженерным войскам, которых, по сути, уже не существует у противника.

Коваленко отметил, что за июль РФ потеряла 33 единицы средств противовоздушной обороны. "Это не рекордный показатель, но это привело к критическому острому дефициту средств ПВО", - подчеркнул он.

Говоря об использовании врагом дронов, Коваленко отметил, что, в частности, FPV-дроны россияне получают из Китая как готовую продукцию, а также по запчастям и собирают уже у себя и могут назвать их, например, "Добрыня" и выдавать за собственную продукцию. При этом отметил, что с дронами у врага могут возникнуть проблемы, потому что последние месяцы они наращивали использование FPV- дронов в зоне боевых действий.

"Каждый месяц их использование оккупанты увеличивали на 15-20%. И по состоянию на конец июля у них очередной рекорд использования FPV- дронов - более 10 тысяч единиц за месяц. Это абсолютный рекорд в 2024 году. Если говорить о Shahed 136, то Иран в последнее время не может полностью удовлетворить российских оккупантов этой компонентой. То есть 350-400 дронов-камикадзе в месяц - это среднестатистический показатель использования этой компоненты россиянами как своих дронов, так и тех, что поступают из Ирана", - рассказал Коваленко.

Война в Украине - потери оккупантов

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, 31 июля российские оккупанты потеряли 1 тыс. 370 человек. Общие боевые потери противника за время полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили 579 тыс. 490 человек

Среди потерь во вражеской технике с начала полномасштабного вторжения - 8 тыс. 399 единиц танков, 16 тыс. 203 боевые бронированные машины, 16 тыс. 119 артиллерийских систем и 1 тыс. 132 реактивные системы залпового огня. Также в этом перечне 907 единиц средств противовоздушной обороны захватчиков, 363 самолета, 326 вертолетов, 12 тыс. 968 беспилотников оперативно-тактического уровня и 2 тыс. 407 крылатых ракет.

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