Ранее российский диктатор заявил, что планы США представляют угрозу для РФ.

Россия намерена разместить наступательные ракеты на расстоянии удара по Западной Европе, если США выполнят свое обещание развернуть аналогичный потенциал в Германии в 2026 году. Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время торжеств по случаю Дня военно-морского флота РФ, пишет Defense News.

Он сообщил, что Россия будет принимать "зеркальные меры по развертыванию" этого оружия, которое может нести ядерные боеголовки, "с учетом действий Соединенных Штатов, их сателлитов в Европе и в других регионах мира". Путин добавил, что американские планы разместить ракеты средней дальности в Германии представляют угрозу для РФ.

"Время подлета к целям на нашей территории таких ракет, которые в будущем могут быть оснащены ядерными боеголовками, составит около 10 минут", - подчеркнул диктатор. Видео дня

В Defense News напомнили, что 10 июля Белый дом сообщил, что США планируют "начать эпизодическое развертывание" обычных ракет в Германии в 2026 году. В заявлении говорится, что "эти обычные огневые единицы большой дальности будут включать SM-6, "Томагавк" и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно больший радиус действия, чем нынешние наземные огневые средства в Европе".

В электронном письме для Defense News старший научный сотрудник Венского центра по вопросам разоружения и нераспространения, который исследует российские ракеты и контроль над вооружениями Николай Соков отметил, что пока непонятно, какие именно ракеты Москва будет пытаться использовать или развернуть.

Он добавил, что "Калибр" наземного базирования был "очевидным" выбором, подчеркнув, что его "будет легко разработать и испытать до 2026 года". Кроме того, увеличение дальности действия "Искандеров" или возрождение приостановленного проекта "Рубеж" может быть на повестке дня.

В издании подчеркивают, что ракеты "Искандер" уже размещены в Калининграде и Беларуси, тогда как системы большей дальности могут находиться в глубине российской территории, что увеличит время раннего предупреждения с обеих сторон.

"Существует также крылатая ракета 9М729, которая, по мнению США, была принята на вооружение в 2010-х годах", - подчеркнул научный сотрудник калифорнийского Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Майкл Дуйтсман в электронном письме к Defense News.

По его словам, Путин в своей воскресной речи упомянул о "береговых войсках", которые включают в себя береговую артиллерию.

"Российские военные использовали две из этих систем, "Бал" и "Бастион", для нанесения ударов по наземным целям в Украине. С ракетами "Оникс-М" [подразделение "Бастион", базирующееся в Калининграде] гипотетически может наносить удары по всей территории Польши в дополнение к своей противокорабельной миссии", - считает эксперт.

Угрозы РФ по применению ракет по Европе - реакция Германии

Ранее немецкое издание NTV, ссылаясь на заявление федерального правительства, написало, что российские угрозы в адрес Вашингтона и Берлина по размещению оружия дальнего радиуса действия не приведут к изменению планов.

"Мы не позволим себя напугать такими заявлениями", - подчеркнул представитель Федерального министерства иностранных дел Германии.

По его словам, Россия годами вооружается и ведет захватническую войну в Европе против Украины, поэтому Германия должна на это реагировать.

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