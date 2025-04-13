Такие волнообразные скачки количества боевых столкновений достаточно легко объясняются, говорит Гетьман.

На фронте в последнее время фиксируются "скачки" в статистике по количеству боевых столкновений на фронте. Военный аналитик, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман объяснил, с чем это связано.

"В целом можно увидеть определенную закономерность – количество боевых столкновений насчитывается 60-70, а иногда доходит до 200 по всей линии фронта. Такие волнообразные скачки количества боевых столкновений достаточно легко объясняются. Естественно, противник несет потери, не только в живой силе, но и в горюче-смазочных материалах, в снарядах, технике и т.д. И для того, чтобы продолжать такой интенсивности боевые действия, нужно снова насобирать ресурс, зарядить, заправить", – акцентировал он в эфире телеканала FREEДOM.

Также россияне используют эти паузы для тактических ротаций. По словам эксперта, силы врага не выводят за линию фронта, а лишь на несколько сотен метров или несколько километров, чтобы те отдохнули, а штурмы делали уже другие подразделения.

Видео дня

"Поэтому в целом такая волнообразная ситуация по количеству штурмовых действий России понятна, прогнозируема и легко объясняется", – констатировал он.

Ситуация на фронте в Украине

Начальник группы взаимодействия со СМИ бригады "Гарт" Александр Даниленко говорит, что враг имеет достаточно сил для того, чтобы повторить операцию вроде той, что была в мае 2024 года, когда РФ начала наступление на севере Харьковской области.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что с начала 2025 года российские захватчики понесли рекордные потери при попытках наступления. По его словам, враг в целом потерял 140 650 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: