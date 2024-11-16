По словам Свитана, перед россиянами на Курщине стоит задача "отбить эти территории".

В Курской области России Силы обороны Украины разбили колонну оккупантов с помощью ПТРК Javelin. Враг ежедневно организует несколько "накатов" несмотря на то, что несет огромные потери на этом участке. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, Силы обороны отминусовывают в этом регионе "целые роты захватчиков, превращая их в 200-х и 300-х". При этом оккупанты теряют на Курщине до батальона техники. Речь идет о боевых бронированных машинах. Для этого украинские защитники используют артиллерию и авиацию.

"FPV-дроны сегодня являются, пожалуй, основным механизмом уничтожения российской техники", - говорит аналитик.

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При этом Свитан подчеркнул, что на сегодня перед россиянами на Курщине стоит задача "отбить эти территории".

Ситуация на Курщине

Как сообщал УНИАН, на Курщине украинские саперы взорвали сразу 17 единиц вражеской техники. Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что благодаря работе саперов было уничтожено около 30% техники РФ при попытке продвижения.

Ранее военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев назвал Курскую операцию замечательной историей и надеется на ее длительное продолжение. По его словам, спешка россиян в возвращении Курщины до инаугурации Трампа полезна ВСУ, потому что чем больше враг будет отправлять в эту область своего подкрепления, тем больше наши ВСУ уничтожат их потенциала.

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