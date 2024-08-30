К концу сентября, у врага должны закончиться ресурсы, считает Селезнев.

Россияне бросили все имеющиеся у них ресурсы для оккупации Покровска, однако их возможности не безграничны, и если украинские Силы обороны смогут продержаться еще несколько недель, то появится шанс остановить противника. Об этом заявил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

"7 августа этого года генерал [Кирилл] Буданов, глава нашей военной разведки, сказал, что у врага осталось ресурсов для проведения наступательных активных действий полтора-два месяца. То есть речь идёт о том, что где-то к середине сентября, возможно, к концу сентября, у врага должны эти ресурсы [закончиться]. Если украинские войска смогут продержаться минимум три недели, есть шанс, что у врага ничего путного из его планов не получится", - отметил Селезнев.

К тому же враг вынужден часть своих ресурсов перебрасывать еще и на Курское направление, добавил эксперт.

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"Для того, чтобы враг гарантированно имел возможность ликвидировать украинский плацдарм на территории Курской области, ему нужно не менее 50 тысяч личного состава. Где эти ресурсы взять, если абсолютное большинство тех ресурсов уже задействовано на разных участках фронта?", - отметил Селезнев.

Относительно готовности фортификаций к обороне Покровска эксперт отметил, что хотя официально заявляется, что сделано все, что надо и необходимо, это "вопрос неоднозначный".

"Опять же, мало построить инженерную фортификацию. Надо ее обеспечить обученным и обеспеченным личным составом, который будет держать именно оборонительные рубежи и позиции", - отметил он.

Также Селезнев напомнил, что противник имеет численное и авиационное преимущество, которое помогает ему наступать. Поэтому он подытожил, что россияне продвигаются, и "пока мы не имеем возможность остановить это продвижение, на Покровском направлении в частности".

Покровское направление - новости

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что российские захватчики сейчас проводят две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытаются окружить позиции ВСУ между Мирноградом и Гродовкой.

А по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, то следующими их целями могут стать Часов Яр, а также выход к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке.

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