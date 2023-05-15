Среди приспешников оккупантов распространяется паника.

Коллаборанты на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей массово бегут в Россию. Среди предателей активно распространяются панические настроения.

Как подчеркивают в Центре национального сопротивления, немало приспешников российских оккупантов уже выехали с территории Украины.

"При этом руководство оккупационных администраций запретило выезжать значительной части коллаборантов, но те все равно ищут способ обойти запрет, сидят на чемоданах и вывозят свои семьи", – говорится в сообщении.

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Бегство россиян и коллаборантов с оккупированных территорий

Россияне и коллаборанты массово бегут с оккупированной части Запорожской области. По словам главы Запорожской ОВА Елены Жук, оккупанты также проводят активную "эвакуацию" жителей в 18 населенных пунктах, в частности в Токмаке и Васильевке.

Неспокойно предателям и оккупантам и на Херсонщине. Они пытаются перевестись на работу на территорию России, но массово получают отказы. Не помогают им и российские паспорта.

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