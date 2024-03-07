Отмечается, что высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции обеспечивают Россию достаточными ресурсами для войны в Украине еще по крайней мере 2 года.

У России хватит ресурсов, чтобы вести войну в Украине еще по крайней мере два года. Об этом пишет Reuters со ссылкой на совместный отчет Департамента контрразведки Государственной безопасности и Службы военной разведки и безопасности при Министерстве национальной обороны.

"Высокие цены на нефть, уклонение от санкций и государственные инвестиции обеспечивают Россию достаточными ресурсами для борьбы в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года".

В отчете отмечается, что Россия реформировала и укрепила свою армию в Украине в 2023 году и находится на пути к расширению своего военного потенциала вдоль своей границы с НАТО.

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"Москва способна оценить полученные уроки и повысить свою боеспособность", - добавили литовские спецслужбы.

Отмечается, что Россия пытается избежать санкций, введенных против ее оборонной промышленности после ее вторжения в Украину.

В частности, в то время как России открыто поставляют оружие и боеприпасы только Иран и Северная Корея, Китай стал ее крупнейшим поставщиком микрочипов, а юань стал основной валютой для международных операций России.

Также Россия разместила военные боеголовки в Беларуси и строит там инфраструктуру для их использования.

Война в Украине - прогнозы экспертов

Бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий отмечал, что в апреле может открыться "окно возможностей" для перелома хода войны в пользу нашего государства, но есть факторы, которые могут этому помешать - нехватка снарядов и нехватка людей.

В то же время СМИ писали, что 2024-й станет годом стратегической украинской обороны без попыток значительного наступления - задачей будет удержание оборонительных рубежей и нанесение воздушных ударов большой дальности. В теории это позволит Украине "нарастить свои силы" в этом году, чтобы уже в 2025 году попытаться снова пойти в контрнаступление с большими шансами.

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