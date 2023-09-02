По его словам, Украине необходимо снаряжение для разминирования, кассетные боеприпасы и ATACMS, чтобы иметь возможность наносить удары на дальние расстояния.

Контр-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке Марк Монтгомери рассказал, как ускорить украинское контрнаступление и что может стать переломным моментом в этом процессе.

Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.

"Посмотрите, украинцам нужно снаряжение для разминирования, правильно? То, что позволит им пройти через минные поля, чтобы прорвать оборонительные позиции россиян. Во-вторых, им нужны кассетные боеприпасы. И им бы не понадобились кассетные боеприпасы, если бы было достаточное количество артиллерии, 155-мм снарядов. Но достаточного количества нет, поэтому им нужны кассетные боеприпасы", - отметил он.

Видео дня

Также, по словам Монтгомери, для ускорения украинского контрнаступления, очень полезно было бы иметь ATACMS, чтобы иметь возможность наносить удары на дальние расстояния.

"Поэтому, кассетные боеприпасы, вооружение для разминирования и ATACMS – три важных вещи. Смотрите, конечно, хорошо если бы было больше мощностей в воздухе, но нельзя этого ожидать в ближайшем будущем", - заявил он.

Контр-адмирал ВМС США в отставке также рассказал, что может стать переломным моментом для украинского контрнаступления.

"Воздушные силы. Видите ли, США никогда бы не позволили армии или морпехам сражаться на земле без поддержки с воздуха или сразу после обеспечения господства в воздухе. Ни одна из сторон не имеет контроля над воздушным пространством, ни одна из сторон не имеет доминирования в воздухе", - пояснил он.

По мнению Монтгомери, Запад продолжит поддерживать Украину.

"Украинцы продемонстрировали преданность борьбе за собственную территорию, за свое право выбирать демократический образ жизни. Я верю, что время на стороне Украины. Но время не будет на стороне Украины если мы не дадим им нужное вооружение. Если мы будем продолжать предоставлять необходимое оружие и начнем делать это своевременно, время будет на стороне Украины", - отметил он.

Контрнаступление ВСУ - главное

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия стартовали. Позже стало известно, что наши защитники и защитницы освободили от россиян немало территории на востоке и юге.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Вас также могут заинтересовать новости: