Контр-адмирал Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в отставке Марк Монтгомери рассказал, как ускорить украинское контрнаступление и что может стать переломным моментом в этом процессе.
Об этом он заявил в интервью Голосу Америки.
"Посмотрите, украинцам нужно снаряжение для разминирования, правильно? То, что позволит им пройти через минные поля, чтобы прорвать оборонительные позиции россиян. Во-вторых, им нужны кассетные боеприпасы. И им бы не понадобились кассетные боеприпасы, если бы было достаточное количество артиллерии, 155-мм снарядов. Но достаточного количества нет, поэтому им нужны кассетные боеприпасы", - отметил он.
Также, по словам Монтгомери, для ускорения украинского контрнаступления, очень полезно было бы иметь ATACMS, чтобы иметь возможность наносить удары на дальние расстояния.
"Поэтому, кассетные боеприпасы, вооружение для разминирования и ATACMS – три важных вещи. Смотрите, конечно, хорошо если бы было больше мощностей в воздухе, но нельзя этого ожидать в ближайшем будущем", - заявил он.
Контр-адмирал ВМС США в отставке также рассказал, что может стать переломным моментом для украинского контрнаступления.
"Воздушные силы. Видите ли, США никогда бы не позволили армии или морпехам сражаться на земле без поддержки с воздуха или сразу после обеспечения господства в воздухе. Ни одна из сторон не имеет контроля над воздушным пространством, ни одна из сторон не имеет доминирования в воздухе", - пояснил он.
По мнению Монтгомери, Запад продолжит поддерживать Украину.
"Украинцы продемонстрировали преданность борьбе за собственную территорию, за свое право выбирать демократический образ жизни. Я верю, что время на стороне Украины. Но время не будет на стороне Украины если мы не дадим им нужное вооружение. Если мы будем продолжать предоставлять необходимое оружие и начнем делать это своевременно, время будет на стороне Украины", - отметил он.
Контрнаступление ВСУ - главное
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский в начале июня подтвердил, что украинские контрнаступательные действия стартовали. Позже стало известно, что наши защитники и защитницы освободили от россиян немало территории на востоке и юге.
Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.