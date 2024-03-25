Киев сталкивается с острой нехваткой солдат.

Украина страдает от уклонения от призыва, поскольку Киев сталкивается с острой нехваткой солдат. Об этом пишет Politico.

Отмечается, что ранняя вспышка патриотического рвения привела к тому, что призывные пункты были переполнены добровольцами, но сейчас она пошла на спад.

"Когда два года назад Россия вторглась в их страну, молодые и старые украинцы заполонили пункты вербовки, чтобы пойти добровольцами. Некоторые были разочарованы тем, что их не призвали немедленно, и громко жаловались. Украинские военные не смогли взять всех из-за нехватки ресурсов и техники, но сумели собрать новые подразделения, расширить имеющиеся и импровизировать, чтобы остановить наступление российской бронетехники на Киев", - говорится в материале.

Авторы подчеркивают, что сейчас "мешки с трупами наполняются, а мужчины возвращаются домой ранеными", при этом "распространяется пессимизм относительно будущего конфликта, и все больше людей сомневаются, способна ли Украина победить силы Москвы".

"Украине нужно призвать гораздо больше людей на поле боя, которое пожирает тела, но власть сомневаетсяч относительно того, призывать или принуждать, и опасается политических последствий, если выберет последнее. С момента российского вторжения два года назад, по данным украинского министерства внутренних дел, было открыто около 9000 производств по уклонению от призыва", - констатирует СМИ.

По мнению авторов статьи, самой насущной потребностью сейчас является привлечь больше солдат, которых можно развернуть вдоль 1000-километровой линии фронта перед ожидаемым крупным наступлением России на Харьков на северо-востоке или Одессу на юге.

"Украине крайне не хватает не только боеприпасов - особенно артиллерийских снарядов и ракет ПВО - но и солдат, чтобы отразить российскую атаку. Средний возраст украинских солдат на передовой составляет 43 года - и доказательств уклонения от призыва становится все больше", - пишет издание.

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Стало известно, сколько может длиться восстановление Харьковской ТЭЦ-5 после российской атаки на объект. В случае полноценного финансирования работ, помощи с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год.

Также УНИАН сообщал, что 3-я штурмовая бригада за неделю "минуснула" целый батальон и два Т-80 на Авдеевском направлении. При этом враг не оставляет попыток атаковать и продолжает штурмовать украинские передовые позиции.

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