По его мнению, есть вероятность потерять территорию Украины вплоть до Днепра.

Подполковник, командир отдельного батальона специального назначения Павел Куриленко, который принимал участие в боях за Донецкий аэропорт, считает, что вскоре на фронте может произойти значительное продвижение российских войск. Это произойдет, если Украина не получит новую военную помощь от Запада.

Как пишет The Telegraph, что ВСУ сдерживают прорыв фронта только с помощью БПЛА от волонтеров, поскольку предыдущие поставки оружия от союзников заканчиваются. Куриленко назвал отсутствие вооружения "ужасным". Он добавил, что подразделения на передовой полагаются на пожертвования или сами покупают беспилотники.

"Единственное, что мешает прорыву России на всех фронтах, - это беспилотники FPV, 90% которых предоставляют волонтеры или сами военные подразделения... Год назад была "плохая ситуация". Сегодня ситуация со снарядами и техникой просто ужасная", - сказал "киборг".

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Военный отметил, что российские минометчики часто получают втрое больше чем бойцы ВСУ.

"Представьте себе: на вас идет колонна российской техники. Они атакуют. Если мы будем стрелять по ним из миномета, на следующий день у нас будут одни пулеметы, чтобы обстреливать следующую колонну танков С самого начала в 2014 году и до сегодняшнего дня мы всегда сталкивались с превосходящими силами в пехоте, артиллерии и технике. Я участвовал в битве за Донецкий аэропорт... Слышал рассказы, что это сравнивали со Сталинградской битвой. Сейчас это выглядит как детская ссора, по сравнению с тем, что происходит сегодня. Я не могу сказать, что россияне воюют лучше или хуже", - описывает бои Куриленко.

По мнению бойца, одним из способов преодолеть численное преимущество является лучшая подготовка. В этой сфере союзники и друзья Украины хорошо помогают, но есть один нюанс.

"Когда мы говорим о подходе НАТО, это предполагает применение огромного количества средств. Однако это не предусматривает сценария отсутствия такого оружия. Здесь подход НАТО не имеет другого плана маневра... Когда мы в прошлый раз были в Авдеевке, там было сброшено 45-70 управляемых авиабомб. Ни одна дивизия не выдержала бы столько атак, если бы она работала по стандартам НАТО, поскольку доктрина НАТО не [предусматривает] копание окопов", - добавил военный.

Прогноз на войну в 2025 году

Прогнозы Куриленко на следующий год мрачные и основываются на западной помощи, которой нет или поступает с опозданием.

"Мы подвергнемся полномасштабному и мощному наступлению. Ближе к лету российские войска будут готовы атаковать район на стыке Запорожской и Донецкой областей и пытаться продвинуться в направлении с Харьковской на Полтавскую. После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта. Мы сможем разорвать их логистические маршруты, чтобы они не смогли победить, даже превосходя наши силы. Эта линия заморозится по Днепру, и мы потеряем территорию Украины вплоть до Днепра", - подытожил он.

Война в Украине - последние новости

Институт изучения войны в последнем отчете указывал, что РФ наступает сразу на трех направлениях, чтобы воспользоваться дефицитом оружия в ВСУ. Враг заставляет украинцев перераспределять свои оборонительные ресурсы на поле боя, создавая таким образом уязвимые места.

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко отметил, что россияне сосредоточились сейчас на захвате Часового Яра.

"Что касается Богдановки, Ивановского - там бои идут за каждый дом, каждую улицу. И иногда так бывает, что противник вытеснил Силы обороны, занял те или иные позиции. Силы обороны накопили возможности, вытеснили противника и восстановили состояние и положение", - рассказал он.

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