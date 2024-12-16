Лучший результат выстрела этим калибром у британца, но у него были значительно легче погодные и позиционные условия.

Спецназовец ГУР "Лектор" ликвидировал оккупанта на расстоянии 2069 метров. Это новый снайперский рекорд.

Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, снайпер подразделения активных действий ГУР с позывным "Лектор" уничтожил российского оккупанта пулей калибра .338LM.

Подтвержденный рекорд для такого калибра принадлежит британскому снайперу, капралу гвардейского королевского полка "Blues and Royals" Крейгу Гаррисону. В ноябре 2009 года во время войны в Афганистане он успешно поразил двух талибов на расстоянии 2475 метров, а также повредил их пулемет.

Гаррисон стрелял лежа, находился на существенно более высокой позиции, чем его цели. Точности, по словам капрала, также способствовала безветренная погода и четкая видимость. Впрочем, перед тем, как попасть, британскому снайперу пришлось сделать девять пристрелочных.

В то же время "Лектор" находился фактически на одном уровне рельефа с российским оккупантом, целился в условиях сурового украинского декабря, стрелял, стоя в окопе, по противнику, который двигался посадкой - и попал с первого выстрела.

"В условиях современной войны у тебя нет возможности вылезти из окопа, разлечься в посадке и тому подобное. Вражеские дроны не позволяют стрелять из классических положений", - отметил разведчик.

"Искусная работа, которая точно войдет в историю нашей борьбы за свободу. Попасть в движущуюся цель на таком расстоянии - огромное достижение; свидетельство высокого профессионализма и концентрации, чем славятся снайперы украинской военной разведки. Продолжаем борьбу, чтобы уничтожить еще больше российских оккупантов!", - прокомментировал глава ГУР Кирилл Буданов.

Как рассказали в ГУР, в гражданской жизни "Лектор" работал егерем. В Силы безопасности и обороны Украины пошел вместе с сыном. Сначала служил в разведке одной из бригад ТрО, а с февраля 2023 года - воюет в рядах подразделения активных действий ГУР МО Украины.

Боец прошел ряд специализированных военных учений, в частности снайперскую подготовку ГУР и курс "Гнев Пречистый" от фонда компетентной помощи армии "Вернись живым".

За время полномасштабного вторжения на счету "Лектора" уже более трех десятков уничтоженных целей. По словам снайпера, под каждую задачу он подбирает отдельный тип винтовки. Исторический точный выстрел на 2069 метров сделал из Sako M10.

"Но если бы встал выбор: выбрать одну винтовку и один патрон - взял бы Саԁех Kraken и калибр .338LM", - отметил "Лектор".

Снайперские рекорды

Военная история знает о 5 снайперах, которые сделали меткие выстрелы на большое расстояние:

1. Вячеслав Ковальский, Украина: 3,8 км

2. Канадский снайпер без имени, Ирак: 3,5 км.

3. Австралийский снайпер без имени, Афганистан: 2,8 км.

4. Украинский снайпер без имени, Украина: 2,7 км.

5. Капрал Крейг Гаррисон, Афганистан: 2,4 км

Первые пять мест в списке крупнейших снайперских убийств на дальнем расстоянии почти не менялись, начиная с 2017 года, пока Россия не дала украинским снайперам возможность ворваться в этот рейтинг дважды.

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