Вблизи Константиновки вчера был бой и враг потерял 7 единиц техники и более 40 оккупантов.

Российские оккупанты пытаются прорваться к городу Курахово Покровского района Донецкой области. Об этом сказал представитель пресс-службы 79-й Отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Орест Дрималовский в эфире телемарафона.

Он отметил, что планы врага понятны - после захвата Угледара двигаться на Курахово.

"Бросают большие силы на прорыв, в частности, обороны 79-й ОДШБ в районе села Константиновка. В октябре уже было два массированных штурма", - рассказал Дрималовский.

Видео дня

По его словам, враг на Кураховском направлении не боится применить свою технику и атакует колоннами. Он отметил, что 1 октября оккупанты бросили в бой 19 единиц бронетехники, а вчера, 3 октября, - 10 единиц бронетехники.

"Наши десантники фактически умножили этот российский штурм на ноль. Из 10 единиц техники наши воины поразили 7 - танк и 6 боевых бронированных машин с десантом. 20 оккупантов в этой атаке погибло и еще более 20 были ранены. Но очевидно оккупанты почувствовали кровь и пытаются ускорить свое наступление, однако наши воины делают все, чтобы эти планы врага сломать и нанести ему ощутимые потери. Ситуация остается очень напряженной", - подчеркнул представитель пресс-службы 79-й ОДШБ.

По его словам, каждая такая атака заканчивается для врага потерями до 10 единиц бронетехники:

"Этот район, где стоят николаевские десантники, вблизи села Константиновка в Марьинской громаде - это фактически кладбище российской бронетехники. Если посмотреть с высоты птичьего полета, то это фактически сотни сожженных российских танков и другой бронетехники".

Ситуация на восточном фронте - новости

Как сообщал УНИАН, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что российские войска имели преимущество на Угледарском направлении, поэтому ВСУ пришлось отойти. По его словам, теперь враг будет контролировать господствующие высоты, а украинским защитникам придется отходить фактически к укрепленным рубежам. Он отметил, что враг, вероятно, продолжит наступление дальше на северо-запад и будет двигаться в сторону Курахово.

А как сообщал военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, российские оккупанты хотят разорвать Донецкую область на две части - условный север и условный юг, чтобы полностью оккупировать ее.

Вас также могут заинтересовать новости: