Украинские разведчики обнародовали новые детали операции.

Дрон защитников из спецподразделения Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Ргумагу, которые принимали участие в недавней операции во временно оккупированном Крыму, зафиксировал эпический кадр избежания ракетного удара из российского комплекса "Панцирь-С1".

"Новые детали технологического боя на полуострове - на видео",- прокомментировали в ГУР.

Операция ГУР в Крыму: что известно

Главное управление разведки Украины опубликовало кадры уничтожения ряда российских средств РЛС в аннексированном Крыму.

В частности речь идет о двух 48Я6-К1 "Подлет" и 1Л125 "Ниобий-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по единице -9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ" и БРЛС "Мыс".

19 марта авиационный эксперт Валерий Романенко заявил, что операция ГУР на временно оккупированном полуострове имеет уникальные результаты. "Выведены основные радиолокационные станции, которые обеспечивали покрытие воздушного пространства над Крымом, Херсонской областью и Краснодарским краем. Эти станции обеспечивали обнаружение воздушных целей на малой высоте - это наши дроны, крылатые ракеты. Если здесь поражено такое количество радиолокационных станций, то фактически ПВО Крыма упала. Сейчас, если будет повторный удар, там будут расстреливать все, что движется. Аэродромы, транспортная инфраструктура, штабы. Все, на что у нас хватит боеприпасов", - сказал Романенко.

Вас также могут заинтересовать новости: