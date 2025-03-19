Скорее всего удар был нанесен беспилотниками.

Операция Главного управления разведки на временно оккупированном полуострове имеет уникальные результаты. Об этом заявил авиационный эксперт Валерий Романенко в эфире "Radio NV".

"Выведены основные радиолокационные станции, которые обеспечивали покрытие воздушного пространства над Крымом, Херсонской областью и Краснодарским краем. Эти станции обеспечивали обнаружение воздушных целей на малой высоте. Это наши дроны, крылатые ракеты. Если здесь поражено такое количество радиолокационных станций, то фактически ПВО Крыма упала. Сейчас, если будет повторный удар, там будут расстреливать все, что движется. Аэродромы, транспортная инфраструктура, штабы. Все, на что у нас хватит боеприпасов", - сказал Романенко.

Он добавил, что скорее всего ГУР нанесло удар по объектам в Крыму беспилотниками.

"Ведь что-то не верится, что у нас одномоментно появилось такое количество ракет минимум на два десятка целей. Это означает, что минимум три десятка ракет надо было запустить", - добавил Романенко.

Операция ГУР в Крыму: что известно

Накануне Главное управление разведки Украины опубликовало кадры уничтожения ряда российских средств РЛС на территории временно оккупированного Крыма.

В частности речь идет о двух 48Я6-К1 "Подлет" и 1Л125 "Ниобий-СВ", три - 39Н6 "Каста 2Е2", по единице -9С19 "Имбирь", "Небо-СВ", С-300ВМ, "Небо-М", 59Н6-Е "Противник-ГЕ" и БРЛС "Мыс".

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