Начальник российского Генштаба предоставил некорректную информацию, преувеличив российские победы в этом году.

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ территории Украины. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW)

"Начальник российского генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов значительно завысил якобы статистические данные о российских территориальных достижениях в 2024 году", - заявили аналитики.

В частности, 18 декабря Герасимов заявил, что российские войска захватили примерно 4 500 квадратных километров в 2024 году. Впрочем, ISW нашел нашел подтверждение захвата только 3 306 квадратных километров.

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Преувеличенные цифры Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова на заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря. Он утверждал, что среднесуточная скорость продвижения российских войск составляет около 30 квадратных километров.

"ISW наблюдал за геолокационными данными, чтобы оценить, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 квадратных километров в день", - добавили аналитики.

Кроме того, Белоусов утверждал, что оккупанты захватили примерно 99% Луганской области, 70% Донецкой области, примерно 74% Запорожской области и примерно 76% Херсонской области. Эти данные также имеют некоторые неточности, но близки к оценке Института.

"По оценкам ISW, российские войска оккупировали примерно 99% Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей", - отметили аналитики.

Война в Украине: ситуация на фронте

На Купянском направлении российские оккупанты пытаются дойти до реки Оскол до Нового года. Враг превосходит ВСУ в личном составе в десятки раз, рассказал командир батальона бригады "Буревій" Константин Вахрамеев.

Военный говорит, что для пехотинцев, которые находятся на передовых позициях, серьезной угрозой является FPV-дроны. Он отметил, что вражеские БПЛА работают нон-стоп, к тому же, россияне начали применять дроны на оптоволокне.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорит, что ситуация на линии фронта очень напряженная. Он отметил, что численность российской группировки войск в Украине постоянно растет. В этом году, по оценкам, на украинской земле находится дополнительно 100 тысяч российских солдат, отметил Сырский.

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