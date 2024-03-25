Враг активно привлекал авиацию, чтобы пробить оборону ВСУ.

За прошедшие сутки, 24 марта, на фронте между нашими войсками и оккупантами произошло 60 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении защитники отбили атаку в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении бои велись в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Веселое Донецкой области. Враг при поддержке авиации 8 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также Силы обороны сдержали 8 атак в районах населенных пунктов Богдановка, Клещеевка, Андреевка Донецкой области на Бахмутском направлении.

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"На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области. На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 25 раз пытался прорвать оборону наших войск", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, на Ореховском направлении оккупанты 3 раза, при поддержке авиации, атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также осуществили один безуспешный штурм позиций ВСУ на левом берегу Херсонской области.

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Как сообщал УНИАН, российские захватчики пытаются продвигаться в направлении Часового Яра Донецкой области. Однако американские аналитики уверены, что окружение или оккупация в ближайшие месяцы вряд ли угрожают этому населенному пункту.

По словам военных, российские оккупанты на протяжении войны привлекали в ряды своей армии различные категории "бойцов". Так, в начале полномасштабного вторжения привлекались кадровые военные, впоследствии - мобилизованные, которых бросали на штурмы как "пушечное мясо". Иногда использовались бойцы частных военных компаний, которые сейчас медленно заканчиваются.

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