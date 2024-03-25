По словам Максима Жорина, это - мобилизованные, зэки и контрактники.

Российские оккупанты на протяжении войны привлекали в ряды своей армии различные категории "бойцов". Так, в начале полномасштабного вторжения привлекались кадровые военные, позже - мобилизованные, которых бросали на штурмы как "пушечное мясо". Иногда использовались бойцы частных военных компаний, которые сейчас медленно заканчиваются. Об этом в эфире 24 Канала рассказал майор Вооруженных сил Украины, заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, россияне не знают проблем с пополнением человеческим ресурсом. При этом сейчас личный состав противника представлен тремя категориями:

мобилизованные, которые у россиян есть в наибольшем количестве;

зэки, определенное количество которых еще осталось в живых;

контрактники, среди которых есть те, кто ранее имел военный опыт или те, кто идет добровольно воевать.

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Как сказал майор, эти три категории в последнее время являются основными на линии боевого соприкосновения, при этом россияне могут себе позволить совершенно спокойно "стереть" на ноль свое подразделение, а на следующий день уже завести новое.

"Мы это видели уже несколько раз только на Авдеевском направлении. Понимаем по данным разведки, по перехватам, что вражеское подразделение закончилось. Однако через несколько часов уже видим, как в бой вводят свежие силы, которые продолжают попытки штурмовых и наступательных действий", - сказал Жорин.

Ситуация на фронте - последние новости

В воскресенье, 24 марта, украинские авиация и ракетчики потрепали оккупантов. В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, подразделениями ракетных войск было нанесено поражение по двум средствам противовоздушной обороны, трем артиллерийским средствам и одной станции РЭБ противника.

Также в Генштабе рассказали, что происходит на фронте. Так, в течение суток было зафиксировано 52 боевых столкновения. Враг нанес 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 48 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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